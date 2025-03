A Knight of the Seven Kingdoms ble laget for en brøkdel av budsjettet til Game of Thrones eller House of the Dragon

HQ

Som du allerede vet, er det ballongbudsjetter overalt. TV, film, spill, det er virkelig et tankekors når du tenker på hvor alle disse hundrevis av millioner dollarene går. Selv det å få ned et budsjett til noen titalls millioner blir sett på som en seier for de store TV-nettverkene, som HBOs Francesca Orsi forklarte.

I en samtale med The Hollywood Reporter avslørte HBOs dramasjef at A Knight of the Seven Kingdoms klarte å holde kostnadene nede samtidig som de opprettholdt et høyt kvalitetsnivå, spesielt når det gjaldt kampene.

"Jeg har et eksempel som virkelig overrasket meg. Vi lager en Game of Throne-spinoff med tittelen A Knight of the Seven Kingdoms for under 10 millioner dollar per episode," sa Orsi, og forklarte at dette tallet er peanøtter "i forhold til hva Game of Thrones eller House of the Dragon koster episodisk. Og kampsekvensene som regissørene oppnådde, matcher dem i Game of Thrones og er en brøkdel av prisen, så det er en lærdom for oss at vi må utfordre disse budsjettene."

Det er verdt å nevne at A Knight of the Seven Kingdoms sannsynligvis ikke trenger CGI som Thrones eller House of the Dragon gjør, ettersom det ikke kommer til å være noen drager i den tiden historien utspiller seg. Vi får likevel se om den kommende spinoffen kan oppnå det forgjengerne gjorde uten å sprenge banken.