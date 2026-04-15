A Knight of the Seven Kingdoms Innspillingen av sesong 2 avlyst på grunn av flom

Regnet i Spania faller hovedsakelig på settet til A Knight of the Seven Kingdoms Sesong 2, ser det ut til. Innspillingen av neste sesong av HBO-serien er avlyst på grunn av historiske oversvømmelser på Gran Canaria.

Dette er andre gang innspillingen av A Knight of the Seven Kingdoms sesong 2 har blitt flyttet. Som rapportert av WinterIsComing.net, flyttet produksjonen først fra Belfast, Irland, til Gran Canaria, Spania, for å fange tørken og varmen i omgivelsene til George R.R. Martins andre Dunk & Egg-historie: The Sworn Sword. Siden har det imidlertid regnet så mye på Gran Canaria at det ikke ser ut som om det har vært tørke i det hele tatt. Vannreservoaret Presa de las Niñas nådde nivåer som ikke har vært sett på 15 år. Strukturer som ble bygget for filming, har tilsynelatende blitt stående under vann, noe som gjør det umulig å bruke plassen.

Opptakene skal ha blitt flyttet bort fra det oversvømte Gran Canaria, men det er foreløpig uklart hvor stor forsinkelsen blir på grunn av denne historiske værhendelsen. For øyeblikket er A Knight of the Seven Kingdoms sesong 2 forventet å komme en gang tidlig i 2027. Men nå som produksjonen er utsatt, sannsynligvis fra forventet ferdigstillelse i midten av mai 2026, må vi se om dette har en dominoeffekt. Uten drager å animere, kan serien forhåpentligvis fortsatt ha en raskere utgivelsesplan enn andre Game of Thrones-prosjekter.