A Knight of the Seven Kingdoms ønsker oss velkommen tilbake til Westeros i denne første teaser-traileren

HBO gjør seg klar til å ønske oss alle velkommen tilbake til Westeros, i den nye og etterlengtede A Knight of the Seven Kingdoms. Som strømmegiganten nå bekrefter vil ha premiere 19. januar neste år. Totalt vil vi få seks episoder, hver på rundt 30 minutter, noe som faktisk er ganske mye mindre enn det vi er vant til. I hvert fall sammenlignet med Game of Thrones og House of the Dragon.

Serien, som selvfølgelig er basert på Tales of Dunk and Egg av George R.R. Martin, vil ha Peter Claffey i hovedrollen som Dunk og Dexter Sol Ansell som hans trofaste væpner. Vi kan mest sannsynlig forvente en mer lavmælt og intim historie, noe HBO og serieskaperne har hintet om tidligere, og den vil finne sted rundt hundre år før hendelsene i Game of Thrones.

Den mindre actiontunge og karakterdrevne fortellingen vil kanskje skuffe noen seere som har fulgt de tidligere seriene. Men for mange av oss bokelskere er mangelen på ildsprutende drager og episke slag et fint avbrekk, med mer av Martins utsøkte karakterskildring i sentrum i stedet. Sjekk ut teaseren nedenfor.

Er du spent?