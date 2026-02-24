A Knight of the Seven Kingdoms-showrunner teaser sesong 2 og tilbakevendende skuespillere

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms har offisielt avsluttet sin første sesong. Vi skal ikke røpe hvilken opplevelse det har vært, men det ser ut til at serien (foreløpig) har klart å gjenopprette noe av den kjærligheten folk har til ASOIAF-verdenen på skjermen. Nå går vi videre til å snakke om sesong 2, som har filmet og ser ut til å avslutte produksjonen om kort tid.

Det er hvis det håper å treffe utgivelsesmålet 2027. I en samtale med Variety ga showrunner Ira Parker oss et lite hint om hva vi kan forvente å se i sesong 2. For det første bekreftet Parker at en viktig plassering av den andre sesongen vil være Dorne. "De drar til Dorne. Hvor mye av det vi dekker, vil jeg la være opp til folk å stille inn for sesong 2. Jeg vet ikke om jeg skal snakke om det ennå. For det meste følger vi bøkene. Så sesong 1 var The Hedge Knight. Sesong 2 er Det edsvorne sverdet. Forhåpentligvis, hvis vi kommer til sesong 3, blir det The Mystery Knight."

Hver novelle byr på en ny rollebesetning av bipersoner, og det er sannsynlig at vi vil se mange nye ansikter i sesong 2. Parker vet imidlertid at vi har blitt ganske knyttet til personene vi har møtt i sesong 1, og han vil ikke at alle skal forsvinne for alltid. "Det eneste som er interessant med denne serien, er at adelen, kongene og dronningene er fryktelig interessante. Mange ganger har man lyst til å skrive for dem, men sannheten er at det ikke er det denne serien er. Det finnes mange serier, både i denne verdenen og i andre verdener, som definitivt dekker den delen," sier Parker. "Og det er ikke det vi er. Vi er nedenfra og opp. Vi er i Dunks POV. Selv mindre herrer og damer tillater vi oss ikke å gå bak kulissene i deres POV. På godt og vondt, det er den fortellerlinsen vi har satt opp for denne serien. Hvorvidt noen vil komme inn og ut av Dunks verden igjen, vil jeg si sannsynligvis. Westeros er en - ja. Westeros er... Ja. Det er alt jeg vil si. Ja."

Parker bekreftet også at den andre sesongen vil bestå av seks episoder, akkurat som den første, med en lengde på mellom 30 og 60 minutter. Dette gjorde det mulig for Parker å tilpasse kildematerialet ordentlig, og han vil sørge for at det er det han holder seg til. "Et av løftene jeg ga George veldig tidlig, var at jeg ikke ville skape en historie. Vi bygger videre på karakteren og verdenen. Vi skriver denne TV-serien som om George hadde skrevet en roman i stedet for en novelle," forklarte han.

