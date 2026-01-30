A Knight of the Seven Kingdoms Showrunner vil at serien skal vare livet ut

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms Dunk & Egg imponerer allerede fans av Game of Thrones og House of the Dragon, og til og med seere som ikke ble fanget av noen av seriene. Den mer komiske, lettbente fantasien den byr på, er langt fra historiene om drager og iszombier vi er vant til. Seriens showrunner Ira Parker har allerede store planer for sin filmatisering av Dunk & Egg-historiene, og det ser ut til at vi kan komme til å følge denne høye ridderen og hans skallede protesjé i lang tid fremover.

I en samtale med Esquire skisserte Parker sin store plan for A Knight of the Seven Kingdoms, og sa at det kan bli en viktig del av resten av livet hans. "Sannheten er - og jeg har sagt dette til HBO med et par veldig høflige øyekast - at jeg vil gjøre fire eller fem nå med Egg som barn", sa Parker. "Så vil jeg komme tilbake om ti år og gjøre fire eller fem sesonger til med Egg the Prince. Og med den ekte Dexter [Ansell] og den ekte Peter, akkurat i den alderen de er på det tidspunktet. Så kommer vi tilbake ti år etter det og gjør det bra, Egg den voksne. Så det ville være i løpet av deres levetid. Og mitt også."

I skrivende stund er det bare tre Dunk & Egg-noveller, noe som betyr at det kanskje bare er plass til tre sesonger, med mindre Parker ønsker å avvike fra kildematerialet, noe som sjelden går bra for Game of Thrones-serier.

For øyeblikket filmer Parker sesong 2, så vi vet i det minste at det er mer A Knight of the Seven Kingdoms i fremtiden. Om det vil vare livet ut, gjenstår å se.