A Knight of the Seven Kingdoms siste trailer inneholder dyster, sammenstøt og Targaryens

Forbered dere, Game of Thrones fans. 2026 ligger an til å bli et svært lovende år, ettersom HBO Max har to store prosjekter som gjør sin ankomst i løpet av kalenderåret. Til sommeren kommer House of the Dragon tilbake, og i januar kan vi se frem til at en annen spinoff-serie starter, når A Knight of the Seven Kingdoms debuterer.

Dette er en filmatisering av George R.R. Martins noveller, som følger den villfarne ridderen Dunk og hans væpner Egg, en munter kar som liker å "egg-on" sin høye og mektige beskytter.

Seriens første sesong ser ut til å ta utgangspunkt i den første av de tre novellene, der Dunk og Egg møtes for første gang og deltar i en turnering med andre rivaliserende riddere, noe som blir grobunn for svik og politisk drama når de kongelige Targaryens kommer på banen og skaper problemer.

Du kan se mye av dette i aksjon i den nyeste traileren for A Knight of the Seven Kingdoms nedenfor, som legger opp til et lovende fantasy-eventyr når det starter 19. januar (for de som er i Storbritannia og Europa).