A Knight of the Seven Kingdoms-stjerne sier at sesong 2 blir "helt annerledes"

HQ

Hvis det er noe som har brakt Game of Thrones-feberen tilbake som den pleide å være, er det A Knight of the Seven Kingdoms. Historien om en dum hekkeridder og hans umulig skallede væpner fanget hjertene våre med sin første sesong, men hvis du håpet at de neste mange episodene ville være akkurat som den første, bør du kanskje dempe forventningene dine.

Stjernen Peter Claffey fortalte The Playlist at sesong 2 kommer til å bli ganske annerledes enn hva TV-fans kanskje forventer. "Det er helt annerledes. 'The Sworn Sword' er min favorittnovelle av de tre i "Knight of the Seven Kingdoms"-boken. Det er en tragisk kjærlighetshistorie. Det er en helt annen jobb for Dunk å navigere i. Og jeg antar at han har sin første erfaring med ... sin første erfaring med å prøve å navigere i å snakke og chatte med kvinner, noe han er elendig til, og å prøve å etablere et arbeidsforhold med en kvinne, noe han er helt forferdelig til," forklarer Claffey.

"Så ja, det har vært veldig gøy å filme, og så langt har alle som har vært med vært helt fantastiske. Jeg trodde ikke vi noen gang ville klare å nå kvalitetsnivået fra sesong én, men de som har kommet inn, jeg mener, folk har blitt bekreftet nå, i tillegg til Lucy Boyton og Babou Ceesay. Og ja, folk har bare kommet inn og vært helt utrolige, utrolige," fortsatte han.

Boklesere vil ikke bli overrasket over å vite at den andre sesongen vil være markant forskjellig fra den første. Hver av George R.R. Martins tre publiserte Dunk & Egg-fortellinger tar paret med på et nytt eventyr fra det forrige, og tar for seg ulike temaer. De involverer som regel en slåsskamp eller to, men ingen av dem er så filmatiske som den første når det gjelder navnene som er involvert og konfliktens potensielle omfang. Når det er sagt, så lenge kvaliteten på manus er den samme, og karakterene er like sympatiske som i den første sesongen, bør folk forelske seg i filmatiseringen av The Sworn Sword, akkurat som de gjorde med The Hedge Knight.