A Knight of the Seven Kingdoms utsatt til 2026

Hvis du håpet at A Knight of the Seven Kingdoms ville tette gapet mellom sesongene av House of the Dragon må du vente litt lenger, ettersom den nye Game of Thrones-forløperen har blitt forsinket.

Som rapportert av Variety, ble dette bekreftet under en første titt trailer avslørt på Warner Bros. sin upfront-presentasjon nylig. Det var ingen offisiell utgivelsesdato satt bortsett fra 2025 tidligere, men nå har det blitt presset tilbake til en lansering en gang i 2026.

Casey Bloys, HBOs innholdsstyreleder og administrerende direktør, avslørte at showet skulle slippes om vinteren, noe som indikerer en tidligere utgivelse i 2026. Imidlertid har vi fortsatt bare året 2026 som den generelle utgivelsesplanen.

Det ble ikke bekreftet når sesong 3 av House of the Dragon kommer, men vi kan tenke oss at det også kan komme til neste år, med tanke på at de andre sesongene har gitt ut annethvert år. Vi må imidlertid vente og se hvordan HBO klarer å håndtere sitt utvalg av historier som foregår i Game of Thrones-verdenen.