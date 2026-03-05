A Knight of the Seven Kingdoms utvider rollebesetningen i sesong 2 med tre nye stjerner

HQ

Etter den utmerkede første sesongen av A Knight of the Seven Kingdoms, det nyeste spinoff-prosjektet i Game of Thrones-verdenen, vet vi at en andre sesong er på vei og forhåpentligvis, på grunn av den mindre produksjonen, vil debutere før snarere enn senere.

Produksjonen av den andre episoderunden er i ferd med å komme i gang, og i den forbindelse har noen nye stjerner blitt bekreftet til serien, som skal spille karakterer som skal fortelle om den neste novellen som dreier seg om Dunk og Egg.

Totalt vet vi nå at Lucy Boynton blir med i serien som Lady Rohanne, mens hun får selskap av Babou Ceesay som Ser Bennis, og til slutt Peter Mullan som Ser Eustace Osgrey. Følg med for mer på A Knight of the Seven Kingdoms etter hvert som produksjonen fortsetter å komme i gang.