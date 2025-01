Å leve som en frimann: Zendayas kamp mot vannmangel på settet

HQ

Jordans brennende ørkener viste seg å være en ildprøve - eller rettere sagt, en heteprøve - for Zendaya under innspillingen av Dune: Part Two. Skuespilleren fortalte nylig om hvordan frykten for lange toalettbesøk i kostyme førte til et uventet anfall av heteslag. De ikoniske Fremen-draktene, som er designet for å overleve i den fiktive sanden på Arrakis, hadde sine egne utfordringer i den virkelige verden, blant annet lange garderobeskift som motvirket hyppig hydrering.

I et nylig intervju med W Magazine innrømmet Zendaya at hun unngikk å drikke vann for å unngå ulempene, men at hun for sent innså farene ved dehydrering under den ubarmhjertige ørkensolen. Til tross for det første tilbakeslaget, takket hun sin gode kondisjon, som hun hadde opparbeidet seg under arbeidet med Challengers, for å hjelpe henne gjennom den fysisk krevende innspillingen. Nå som rollen som Chani er sementert i begge Dune-filmene, har Zendaya antydet sin entusiasme for en potensiell tredje del basert på Dune Messiah.

Kunne du overlevd de tøffe forholdene på Arrakis, eller ville du gitt etter for behovet for vann?