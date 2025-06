A Little Nightmares showcase går av stabelen neste uke

HQ

Det ser ut til at Supermassive Games og utgiveren Bandai Namco endelig er klare til å kunngjøre utgivelsesdatoen for Little Nightmares 3. Det tredje hovedkapitlet i serien - som fikk sin utvikling overtatt av The Dark Pictures utvikler etter at den opprinnelige skaperen Tarsier Studios ble kjøpt opp av Embracer - vil sannsynligvis være kjernefokuset for en Little Nightmares Showcase som planlegges for neste uke.

Tirsdag 24. juni kl. 20:00 BST / 21:00 CEST kan vi forvente et show som vil fokusere på skrekkserien. Det nøyaktige innholdet i showet er uklart, men slik det ser ut nå, er det bare ett Little Nightmares -prosjekt i horisonten, og det er Little Nightmares 3, noe som betyr at alt utover en stor vekt på det prosjektet, og sannsynligvis dets bekreftede utgivelsesdato, ville være en overraskelse.

Et rimelig bud ville være en lansering i september eller oktober for å matche årets skumleste sesong.

Gleder du deg til Little Nightmares 3?