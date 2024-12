Å løse en Rubiks kube kan være nøkkelen til lykke

HQ

Ifølge ny forskning kan det å løse en Rubiks kube være hemmeligheten bak å bygge opp lykken og bidra til å utvikle en mer positiv mental helse generelt. Folk har løst Rubiks kuber i flere tiår nå, men i den senere tid har folk involvert seg i konkurranser, der de ikke bare prøver å løse kubene så fort som mulig.

Enten du løser kuben med bind for øynene, med én hånd eller så raskt du kan, kan dette ifølge eksperter forbedre den generelle mentale helsen din. Selv om du ikke nødvendigvis utfordrer deg selv, kan bare det å løse kuben være bra for deg.

"Speedcubing tilfredsstiller det grunnleggende psykologiske behovet for kompetanse, følelsen av effektivitet og mestring", forklarer Dr. Beloborodova til BBC. Men ifølge Julia Christensen, seniorforsker ved Max Planck-instituttet for empirisk estetikk i Tyskland, fremkaller det å løse kuben også andre reaksjoner.

"Ærefrykt, skjønnhet, det å bli rørt - alt dette er estetiske følelser, og det å oppleve dem gir oss en ekstrem lykkefølelse", sier hun. "For eksempel når et mønster er det rette mønsteret, når et trekk er spesielt fantastisk på kuben, kan disse estetiske følelsene gi transformative opplevelser."

