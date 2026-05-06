A Minecraft Movie 2 har begynt innspillingen før premieren i juli 2027

Med tanke på den enorme suksessen til A Minecraft Movie, er det neppe noen overraskelse at Warner Bros. og Mojang slår seg sammen igjen for en oppfølgerfilm. Dette ble bekreftet relativt nylig, da det også ble lovet at filmen skulle ha kinopremiere allerede i juli 2027, noe som på det tidspunktet antydet at produksjonen ville starte ganske snart.

Det viser seg at produksjonen av oppfølgeren nå er i gang. Vi vet dette ettersom Jack "Steve" Black har tatt til Instagram for å dele et bilde av et maleri som en fan har laget til ham som karakteren Steve. Han ledsaget nyheten med den korte kommentaren "And so it begins..."

Med rundt 14 måneder til premieren virker det sannsynlig at målet er at produksjonen skal være ferdig før sommeren, noe som gir de som er involvert i postproduksjonen et sted mellom 10-12 måneder til å gjøre filmen klar for kinofansen. Spørsmålet er om det vil være lenge nok for en film som er like avhengig av digitale effekter som Minecraft-filmene?