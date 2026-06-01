A Minecraft Movie-oppfølgeren får offisiell undertittel, nå kjent som Squared

HQ

Mens denne sommeren er full av episke alternativer for kinogjengere og filmelskere, forbereder produksjonsselskaper over hele verden seg allerede på en travel sommer i 2027 også.

Nylig avslørte Lionsgate at John Rambo-prequel-filmen kommer i juni 2027, og dette vil være før den etterlengtede oppfølgeren til A Minecraft Movie i juli 2027. Apropos oppfølgeren, den offisielle tittelen på filmen ble nylig avslørt under det siste Minecraft Live-showet.

A Minecraft Movie Squared er det offisielle navnet på oppfølgerfilmen, som skal ha premiere 23. juli 2027, og som vil bringe Jack Black og Jason Momoa tilbake, blant andre skuespillere, mens Kirsten Dunst også blir med i mannskapet som Steves kvinnelige motpart, Alex.

Er du spent på A Minecraft Movie Squared?