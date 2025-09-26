A Modo Mio SMEG

Jeg elsker Smeg. Det gjør jeg bare. Jeg innrømmer denne iboende partiskheten helt fra starten, for jeg har i mange, mange år vært helt forelsket i merkets designfilosofi og generelle språk. Jeg har selvfølgelig aldri eid et Smeg -produkt selv - det er ikke så godt betalt å være journalist - men jeg har blitt betatt av å observere kjøleskapene deres på avstand, for eksempel.

Så da jeg fikk muligheten til å anmelde en liten Lavazza A Modo Mio kaffemaskin, som i likhet med de andre Lavazza kaffemaskinene vi har lekt med i det siste, bruker deres egenutviklede kapsler, var jeg nysgjerrig på å finne ut hva den faktisk kunne gjøre.

Ok, så Smeg -versjonen av Lavazzas A Modo Mio er først og fremst en visuell oppgradering for å gjenspeile den nevnte Smeg -estetikken, og for en slam dunk den er. Riktignok er den laget av plast, men den ser nesten ut som keramikk, og selv om det kan høres ganske overfladisk ut å legge så stor vekt på utseendet til en slik maskin, er det tross alt noe som skal stå fremme hele tiden.

I motsetning til Désea som vi testet nylig, er denne maskinen en ren espressomaskin. Det betyr at du setter inn kapselen og kan bestemme eller spesifisere doseringen, men det er også alt. Du får en espresso, og denne enkelheten gjør at maskinen er tilgjengelig for 250 pund.

Dette er en annonse:

Kapselen settes inn fra toppen ved å løfte et tynt metallstykke, og akkurat som på for eksempel en Nespresso -maskin er det bare to knapper som bestemmer doseringen. Det er alt, folkens, og så brygger den kaffen. Et lite ankepunkt er at disse Lavazza kapslene av en eller annen grunn lekker litt mer væske enn jeg hadde forventet, så dryppskålen og maskinen fylles ganske raskt med spillvann.

Når det er sagt, og kanskje ikke overraskende, er kaffen ganske deilig. Dette gjelder også den enda billigere Tiny Eco i A Modo Mio -serien, som bruker de samme kapslene og leverer samme varme og trykk, men hvis du elsker designet, får du også en overraskende dyp espresso, spesielt med Oro -kapselen. Her hjemme bruker vi Oro -bønner fra Lavazza, som er kommersielle, men som gir en ganske deilig hverdagskaffe.

I løpet av testperioden fikk vi ikke en eneste feilkode eller kapsel som ikke ble punktert riktig av maskinen. Dette betyr imidlertid ikke at maskinen er ufeilbarlig, men det er vanskelig etter en måneds bruk å forutsi hvordan maskinen vil oppføre seg etter flere år, så husk det.

Dette er en annonse:

Takket være det attraktive designet, den pålitelige bryggingen og de deilige kapslene er det veldig, veldig lett å anbefale Smegs versjon av A Modo Mio -maskinen, og jeg vil nok heller betale for denne og ofre muligheten til å lage cappuccino, latte og cortado som de dyrere Désea kan produsere.