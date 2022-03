A Plague Tale blir TV-serie

HQ

A Plague Tale: Innocence var uten tvil ett av 2019s mest undervurderte spill, men det har heldigvis fått såpass mye oppmerksomhet i ettertid at oppfølgeren A Plague Tale: Requiem skal komme senere i år om alt går som planlagt. Det er altså også bare begynnelsen.

Regissøren Mathieu Turi, som vel er ganske ukjent for de fleste selv om han har vært assisterende regissør på blant annet Inglourious Basterds, RED 2 og Lucy, bekrefter at han skal lage en TV-serie basert på A Plague Tale. I motsetning til mange andre lignende prosjekter vil serien i hovedsak lages i Frankrike siden Turi og kompani ønsker å være så tro til kildematerialet som mulig, samt være nærme utviklerne i Asobo for rådgivning og tilbakemeldinger. Forhåpentligvis fører dette til at sluttresultatet blir bra og unikt.