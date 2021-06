A Plague Tale: Innocence blir penere på PS5 og Xbox Series

Ett av de mest undervurderte spillene de siste par årene er uten tvil Asobo Studio sitt A Plague Tale: Innocence. Etter en litt treg start salgsmessig gjorde heldigvis gode anmeldelser og tilbud sitt for at Microsoft Flight Simulator-skapernes rottefylte eventyr passerte en million solgte eksemplarer, og dermed ble den ryktede oppfølgeren bekreftet på søndag. Heldigvis trenger vi ikke å vente helt til neste år for å kunne se en penere utgave av det fascinerende eller oppleve det på Nintendo Switch.

Det franske studioet har nå gitt oss en trailer som avslører at A Plague Tale: Innocence vil slippes på PlayStation 5 og Xbox Series den 6. juli. Disse utgavene vil by på 4K, 60 bilder i sekundet og 3D-lyd, og de av oss som allerede eier spillet på de forrige konsollene får oppgraderingene gratis.

I tillegg til dette vil A Plague Tale: Innocence bli tilgjengelig på Switch samme dag via Cloud, så da kan alle oppleve originalen før A Plague Tale: Requiem kommer neste år.