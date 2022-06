A Plague Tale: Requiem blir mye større og gir flere muligheter

HQ

Selv den første traileren gjorde det klart at A Plague Tale: Requiem blir et langt mer ambisiøst spill enn A Plague Tale: Innocence, noe vi nå har fått se flere eksempler på.

Dette siden A Plague Tale: Requiem dukket opp i kveldens Xbox + Bethesda Showcase, og traileren viser blant annet hvordan Amicia tydeligvis vil kunne være langt mer offensiv og brutal denne gangen. Her kan vi blant annet snike oss inn på soldater og drepe dem med en kniv, skubbe vakter inn i rottesvermer, drepe på avstand med et armbrøst og tilsynelatende be Hugo om å sende rottesvermene etter dem. Gledelig nok får vi også flere alternativer utenfor kamper ved å for eksempel krype under ting, så vi får se hvordan disse mulighetene balanseres en gang senere i år.