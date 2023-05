A Plague Tale: Requiem får endelig 60 fps på PS5 og Xbox Series

HQ

A Plague Tale: Requiem er et virkelig strålende og fantastisk spill. En av de få klagene vi hadde da det ble utgitt i oktober, var at det bare støttet 30 fps for PlayStation 5 og Xbox Series S. Vel... det er ikke et problem lenger.

Den offisielle Twitter-kontoen har nettopp kunngjort at en ytelsesmodus er lagt til i en ny oppdatering. Og for å gjøre alt enda bedre, kommer de også med "ekstra grafiske alternativer for PC".

A Plague Tale: Requiem er tilgjengelig for PC, PlayStation 5 og Xbox Series (også inkludert i Game Pass). Det er også en sky-basert Switch-versjon tilgjengelig.