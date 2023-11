A Plague Tale: Requiem har blitt spilt av mer enn 3 millioner

HQ

Det nærmer seg The Game Awards, så det er forståelig hvis du har glemt hvilke seks spill som var nominert til prisen for årets spill under fjorårets galla. Det virker imidlertid som om mange har bestemt seg for å spille en av kandidatene i det siste.

Focus Entertainment deler nemlig den gledelige nyheten om at mer enn 3 millioner spillere har prøvd A Plague Tale: Requiem siden det ble lansert 18. oktober i fjor. Det betyr at 2 millioner har spilt det de siste tolv månedene, ettersom spillet nådde 1 million to uker etter lanseringen.

Da er det ganske forståelig at Focus nærmest bekrefter det allerede ryktede tredje spillet i A Plague Tale-serien ved å si at de samarbeider med Asobo om et annet kommende prosjekt.