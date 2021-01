A Quiet Place 2 utsettes til september

Du ser på Annonser

Det siste året har virkelig vært en tid preget av forsinkelser, og mer skal det dessverre bli. Paramounts etterlengtede oppfølger til den kritikerroste A Quiet Place flyttes nå fra april helt til den 17. september.

Dette innebærer enda en spiker i kista for kinoene og en filmsommer som begynner å se mørk ut. Hvordan alle de kommende storfilmene skal få plass i høst er et stadig voksende spørsmålstegn og fortsetter dette i samme takt er det store sjanser for at filmer begynner å utsettes til 2022.