A Quiet Place: Day One har fått en første trailer

"Discover why our world went quiet", er slagordet for den kommende A Quiet Place: Day One, den tredje filmen i A Quiet Place -serien. Den regnes for å være en slags spinoff, noe som betyr at vi kommer til å møte nye mennesker, som Lupita Nyong'o som spiller hovedpersonen Sam.

Nå har vi fått den første traileren før premieren på kino 28. juni, og her får vi begynne å oppdage hvorfor det ble stille i vår verden, som ser ut til å bli en actionfylt, litt skummel og tragisk historie med mange menneskelige følelser i tillegg. Ganske mye av det som gjorde serien fantastisk til å begynne med.

Sjekk det ut nedenfor.