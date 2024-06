A Quiet Place: Day One har fått en siste trailer

HQ

Med bare to dager igjen til premieren på A Quiet Place: Day One, en spinoff-prequel til A Quiet Place, har vi nå fått en siste trailer for å forberede oss på invasjonen av romvesener.

Videoen er fylt med sitater fra amerikanske medier, som har overøst filmen med superlativer, og mange sier til og med at det er den beste i serien så langt. Det er litt av en prestasjon med tanke på hvor gode de to originalfilmene var.

A Quiet Place: Day One er regissert av Michael Sarnoski, men John Krasinski (som regisserte de to foregående filmene og den kommende A Quiet: Place Part III) har vært med på å skrive manuset og bidrar også som produsent.

28. juni er premieredatoen, og med det sagt, nyt traileren nedenfor.