A Quiet Place: Day One ser enda mer spennende ut i den nyeste traileren

Med A Quiet Place viste John Krasinski sin teft og bød på en uventet intim, emosjonell skrekkfilm, fylt med lydhøre, forferdelige monstre som ser ut til å ha tatt fullstendig over jorden. A Quiet Place: Day One vil snart gi oss muligheten til å se opptakten til denne apokalypsen.

Det er i utgangspunktet en opprinnelseshistorie med Joseph Quinn og Lupita Nyong'o i hovedrollene, som blir tvunget til å samarbeide for å overleve mens monstrene regner ned over New York, og det ser mildt sagt lovende ut, synes du ikke? Ta en nærmere titt i den nye traileren nedenfor.

A Quiet Place: Day One Filmen har premiere 28. juni.

Gleder du deg til A Quiet Place: Day One?