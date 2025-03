A Quiet Place Part III bekreftet å være under utvikling

En tredje A Quiet Place-film er offisielt på vei, noe som ble bekreftet av produsent Brad Fuller under den pågående SXSW-festivalen. Han forklarte at forsinkelsen i oppfølgeren rett og slett skyldes de travle timeplanene til de involverte, både foran og bak kamera, noe som gjorde det vanskelig å finne riktig tidspunkt for produksjonen.

"Så 'Day One' er ikke 'A Quiet Place 3', bare for å gjøre det klart... 'A Quiet Place 3', vi begynner å sette den sammen akkurat nå. Du vet, da vi laget den første, hadde ikke John [Krasinski] så mye å gjøre. Han hadde nettopp sluttet i 'The Office', og han ville bli regissør."

Etter den massive suksessen med de foregående filmene har Krasinski blitt et av de mest ettertraktede navnene i bransjen. Fuller uttrykte imidlertid forsiktig optimisme om at produksjonen kan begynne så snart Krasinski er ferdig med sitt nåværende prosjekt.

"Nå er han så etterspurt, og det er vanskelig å få tak i ham... Han lager en film nå, så så snart han er ferdig med den, vil han forhåpentligvis vende oppmerksomheten mot ['A Quiet Place 3']. Vi ønsker alle å fullføre den trilogien, og jeg håper det kommer enda flere 'A Quiet Place'-filmer etter det."

Siden debuten for mer enn sju år siden har A Quiet Place blitt en av de mest anerkjente nye franchisene i sjangeren. Det finnes allerede planer om å utvide universet utover den planlagte trilogien. Fuller har uttalt at det er stort potensial for flere historier innenfor A Quiet Place-universet, noe prequel-filmen A Quiet Place: Day One, som ga et innblikk i hvordan det hele begynte.

Gleder du deg til flere A Quiet Place-filmer?