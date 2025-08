A Quiet Place Part III har premiere i juli 2027, John Krasinski kommer tilbake

Snart kan vi alle gå barbeint rundt hjemme og holde pusten igjen, for den tredje hovedfilmen i A Quiet Place-universet har fått en lanseringsdato. Nå vet vi også at John Krasinski kommer tilbake som regissør for denne filmen.

Krasinski er ofte kreditert for A Quiet Place-konseptet og regisserte både originalfilmen og oppfølgeren. Han regisserte ikke A Quiet Place: Day One, prequel-filmen som tok oss til begynnelsen av apokalypsen, men er kreditert for å ha skapt historien.

Krasinski spilte også hovedrollen i den første filmen, men vi forventer ikke å se hans karakter i den tredje. Variety bemerker at rollebesetningen ennå ikke er bekreftet, så vi vet ennå ikke med sikkerhet om vi får følge Emily Blunts karakter og hennes familie igjen.

A Quiet Place Part IIIs utgivelse er satt til 9. juli 2027.