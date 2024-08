A Quiet Place: The Road Ahead bekrefter lansering i oktober med ny trailer

HQ

Tidligere i dag virket det som om noen hos PlayStation hadde vært litt for ivrige og annonsert lanseringsdatoen for A Quiet Place: The Road Ahead tidligere enn planlagt. Den gode nyheten for den personen er at den offisielle avsløringen ikke var langt unna.

Stormind Games har gitt oss en trailer som bekrefter at A Quiet Place: The Road Ahead vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series den 17. oktober, så la oss håpe at den PlayStation-ansattes dag ikke var like stressende som det den spillbare karakteren opplever i traileren nedenfor.