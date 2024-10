A Quiet Place: The Road Ahead bruker mikrofoner for å sørge for at du er stille

HQ

Å bruke mikrofoner i spill er ikke noe nytt, og mange skrekkspill har vært basert på dette konseptet tidligere. For det meste har det imidlertid vært indietitler og mindre prosjekter. Men for det kommende A Quiet Place: The Road Ahead har Stormind Games bestemt seg for å børste støv av konseptet, noe de bekrefter via Instagram.

Gitt at spillet foregår i en verden der stillhet er nøkkelen til overlevelse, virker det passende at du vil kunne aktivere mikrofonen (det er selvfølgelig valgfritt) på headsettet ditt for å virkelig fordype deg i kravet om å ikke lage noen lyder.

Sjekk ut hvordan dette kan se ut nedenfor før utgivelsen 17. oktober for PC, PlayStation og Xbox.