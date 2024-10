A Quiet Place: The Road Ahead kjører i 60 fps på konsoller

HQ

Senere denne uken er det på tide å vende tilbake til den skumle, hjerteskjærende og interessante verdenen i A Quiet Place-filmene. Den 17. oktober - akkurat i tide til Halloween - slippes A Quiet Place: The Road Ahead til PC, PlayStation og Xbox.

I løpet av det siste året har det dessverre blitt utgitt flere titler som bare kan kjøres med 30 bilder i sekundet for konsollene, men hva med A Quiet Place: The Road Ahead? Vi har et svært tilfredsstillende svar på det spørsmålet.

I et intervju med GamingBolt avslører utvikleren Stormind Games at det vil være mulig å spille i jevn bildefrekvens for både PlayStation 5 og Xbox Series X. Med den såkalte Performance Mode er oppløsningen 1440p og 60 bilder per sekund, og for de som vil maksimere grafikken, tilbys i stedet Quality Mode, som øker oppløsningen til 4K, men som da kjører med halvparten av bildefrekvensen.

Hvis du har Xbox Series S vil du ikke kunne spille i 60 bilder per sekund, men det kjører i ganske anstendige 1440p og 30 bilder per sekund.