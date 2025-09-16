Å se Studio Ghibli-filmer forbedrer den mentale helsen, ifølge ny studie

HQ

Disney-voksne bør kanskje droppe den 58. omtittingen av Løvenes konge og gå over til ekte kino, for det viser seg at Studio Ghibli-filmene ikke bare er gode filmer, men at de også kan hjelpe den mentale helsen din.

Denne rapporten kommer via National Library of Medicine, og involverte en studie av doktorgradsstudenter for å prøve å bekjempe den generelle følelsen av angst og tristhet hos unge mennesker. Det viste seg at det å se Studio Ghibli-filmer og fremkalle nostalgiske følelser gjennom dem skapte en følelse av ro hos testpersonene.

Ytterligere tester med åpne spill som The Legend of Zelda: Breath of the Wild bidro til at unge mennesker fikk en bedre følelse av utforskning, mestring, formål og mening. Alt dette bidrar positivt til den generelle lykkefølelsen.

Så hvis du føler deg nedstemt eller ikke klarer å bestemme deg for hva du skal se på filmkvelden, kan kanskje Studio Ghibli gjøre deg i bedre humør. Det er verdt å merke seg at My Neighbour Totoro og Kiki's Delivery Service ble brukt i studien, så det er ikke sikkert at andre filmer har nøyaktig samme effekt.

