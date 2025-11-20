"Å si at vi savner Ancelotti ville være respektløst overfor Xabi": Courtois sier ryktene er usanne

HQ

Det har vært mye snakk om forholdet mellom Real Madrid-spillerne og deres nye manager, Xabi Alonso, spesielt etter de to siste kampene før landslagspausen, der det ble ett tap mot Liverpool og én uavgjort mot Rayo Vallecano, begge uten å score mål. Ryktene om at den tidligere Leverkusen-manageren er kald og fjern og frustrerer spillerne som føler seg "straffet" med mindre spilletid (etter Vinícius' reaksjon da han ble byttet ut, noe som ødela den solide prestasjonen under El Clásico) har versert i noen uker nå.

Thibaut Courtois, Real Madrids keeper, ga et intervju til El Partidazo de COPE onsdag, og han snakket om forskjellene mellom Xabi Alonso og deres tidligere trener Carlo Ancelotti, men først sa han at han ikke føler at det er et dårlig forhold til treneren... men innrømmet at noen spillere er "litt misfornøyde" med å spille mindre eller spille annerledes.

"Jeg føler ikke at det er et dårlig forhold til manageren. Men til syvende og sist er det alltid noen i garderoben som er litt misfornøyde med at de ikke spiller så mye eller at de spiller annerledes. Men vi snakker alltid gjennom ting ansikt til ansikt på møter og det er ikke noe problem, sa belgieren.

På spørsmål om han, som en av de mest rutinerte spillerne, kan "sette orden" "det er noe vi ikke har trengt å gjøre, for vi drar alle i samme retning. Når jeg leser disse rapportene, sier jeg at de ikke er sanne; men det er bare nyheter som skaper mye støy."

Courtois om forskjellene mellom Xabi Alonso og Carlo Ancelotti

På spørsmål om han savner Ancelotti, som de vant to Champions League-titler og tre LaLiga-titler med, sa han at "å si at vi savner noe som helst ville være respektløst overfor Xabi": "Det er forskjellige ting, forskjellige miljøer. Ancelotti er nesten som en farsfigur, på grensen til bestefar, for noen, og han har en karisma som er annerledes enn Xabi, som er yngre og mer moderne. De er begge veldig gode trenere, med hver sin stil. Jeg har fått mye ut av Carlo, og jeg vil alltid være takknemlig overfor ham, men å si at vi savner noe, ville være respektløst overfor Xabi."

Forhåpentligvis begynner resultatene å bli bedre igjen for Xabi Alonso etter den korte nedturen mot Liverpool og Rayo (to lag som har en meget solid head to head med Los Blancos), slik at ryktene kan legges død. Neste for Madrid er et besøk til Elche søndag kveld og et besøk til Pireus, mot Olympiakos, på onsdag for Champions League.