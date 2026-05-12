Å spille Forza Horizon 6 før utgivelsen kan få deg utestengt i 8000 år

HQ

Forza Horizon 6 Spillets første versjon ble ved et uhell lekket i går, og folk har delt bilder og videoer som bekrefter at lekkasjen er ekte. Det er selvsagt ulovlig å laste det ned, og Playground og Microsoft har nå kunngjort at de vil ta i bruk de strengeste tiltakene de har til rådighet for å straffe de som laster ned de lekkede filene.

Via Reddit (i et nå slettet innlegg) rapporterer en person at kontoen hans ble utestengt frem til år 9999 - nærmere bestemt nyttårsdag, så 1. januar i år 10 000 skal han kunne komme tilbake på banen og spille Xbox og Forza Horizon 6 (selv om vi selvfølgelig ikke vet om bakoverkompatibilitet fortsatt vil være tilgjengelig da). På X forklarer de reglene :

"Vi tar strenge håndhevingstiltak mot alle personer som får tilgang til denne bygningen, inkludert franchise- og maskinvareforbud."

Kort sagt, det er mulig å komme i gang med Forza Horizon 6, men det er en risiko for at forbudshammeren vil slå til. Det er vanskelig. Hvis du virkelig vil begynne å spille, kan du bruke noen ekstra kroner på en dyrere versjon, og du vil kunne hoppe i gang allerede 15. mai.