Å stenge Grok og X er "grunnleggende vennskapskapitalisme", hevder Epic-sjef Tim Sweeney

HQ

Epic Games administrerende direktør Tim Sweeney har vasset inn i det stormfulle havet av argumenter rundt forbud mot Grok og plattformen AI-chaboten holdes på. Etter at Groks Imagine-funksjon ble misbrukt av Twitter/X-brukere til å lage uanstendige bilder av barn og seksualisere kvinner uten deres samtykke, har det kommet krav om at chatboten og X i seg selv skal forbys av myndighetene.

Sweeney er ikke enig i noe forbud, og mener at alle AI-modeller "sporer av" fra tid til annen. "Alle store AI-er har dokumenterte tilfeller av avsporinger; alle store AI-selskaper gjør sitt beste for å bekjempe dette; ingen av dem er perfekte. Politikere som krever at portvakter selektivt knuser den som er deres politiske motstanders selskap, er grunnleggende vennskapskapitalisme", sa han på Twitter/X.

Mange har kommentert Sweeneys innlegg og spurt om han er klar over hva han forsvarer, og forklart hvorfor innholdet Grok genererte, rett og slett ikke var akseptabelt. "Jeg forsvarer åpne plattformer, ytringsfrihet og konsekvent anvendelse av rettsstatsprinsipper. Jeg forsvarer ikke de dårlige tingene folk gjør med kunstig intelligens, men jeg er sterk motstander av at noen få menneskers ugjerninger brukes som et påskudd for å undergrave friheten til alle," forklarte Sweeney.

Problemet med Grok Imagine-kontroversen er at det er veldig vanskelig å se hvordan denne funksjonen ikke skal kunne misbrukes. Å lage bilder av ekte mennesker er uansett et farlig bruksområde, ettersom det kan føre til feilinformasjon og i dette tilfellet: misbruk. Det blir derfor vanskelig å forsvare dette som en funksjon som har sine fordeler til tross for ulempene, ettersom de viktigste bruksområdene ser ut til å være for raringer og perverse personer, som vist av Groks nylige kontroverser.

Hvor står du i denne debatten?