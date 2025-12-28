Å ta ned guder i The God Slayer blir ikke som å takle beistene i Shadow of the Colossus

HQ

Da vi først fikk se Pathea Games' The God Slayer, ble vi umiddelbart betatt av det. Det visuelle bildet av et lite, men mektig menneske som takler en enorm gud, er intet mindre enn episk, men det minnet oss også om andre spill med lignende premisser, som Shadow of the Colossus. I Shadow of the Colossus føles det som om du fjerner en følelse av skjønnhet fra verden hver gang du tar ned et gudelignende vesen. Du tar bort noe som ikke kan settes tilbake. Jeg kunne ikke unngå å lure på om det samme ville gjelde i The God Slayer.

Vi trenger ikke å bekymre oss for å ha dårlig samvittighet for å drepe guder i spillet, ettersom de på en måte har fortjent det, ifølge senior marketing & PR manager hos Pathea Games Ivan Karadzhov. "Slik vi ser det, er de himmelske gudene ikke velvillige guder - de bruker i utgangspunktet menneskeheten som en ressurs, som en gård for Qi-energi," forklarte han etter å ha fortalt oss at gudene bruker Qi-energi for å beholde kreftene sine, men at menneskene nylig har lært seg å kontrollere den for sine elementære krefter. "Så når dere dreper dem, fjerner dere ikke noe hellig fra verden. Du frigjør mennesker fra vesener som ser på dem som kveg."

"Spillet er strukturert rundt ulike kapitler, og de fleste kapitlene ender med at du må drepe et himmelvesen - det er flaskehalsen. Når du slår en himmelsk, reagerer verden på det," fortsetter Karadzhov. "Nye historier kommer på nettet. Det er som om samfunnet endrer seg i takt med handlingene dine. Så det har en viss tyngde, men tyngden handler om rettferdighet og gjengjeldelse snarere enn tap."

I spillets historie har gudene forsøkt å knuse menneskeheten i århundrer, og til og med utslettet hele kongedømmer. Det er gjennom den hendelsen - kjent som Godfall - at hovedpersonen vår får sin motivasjon, og hvis du vil lese mer om det, kan du gjøre det i hele intervjuet her.