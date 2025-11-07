Å vinne VM er ikke en drøm for Ronaldo, da det "ikke vil definere ham" som den beste fotballspilleren

HQ

Cristiano Ronaldo ga"sitt mest personlige intervju noensinne" til den britiske journalisten Piers Morgan, som denne uken ble sluppet i to deler. I den andre delen, på torsdag, snakker Ronaldo om sine ambisjoner om å vinne VM ... eller mangel på dem.

"Jeg har ikke tenkt på det. Å vinne verdensmesterskapet? Det er ikke en drøm. Å vinne det kommer ikke til å endre min posisjon i fotballen", sa han til en overrasket Morgan, der han forklarte sitt eksempel: Han tror ikke at det å vinne VM eller ikke vil gjøre at han blir definert som en bedre spiller. "Når du konkurrerer, ønsker du å vinne. Vi har vunnet tre titler med Portugal. Jeg er takknemlig og glad. Vi vil kjempe for å vinne VM, men å være den beste bare for å vinne det? Seks, sju kamper, synes du det er rettferdig?"

Disse ordene vil sikkert bli brukt av Ronaldos kritikere (eller Messis fans), ettersom den historiske rivaliseringen mellom de to tok en ny vending i 2022 da Messi endelig vant VM for Argentina, det siste store trofeet han manglet. Ronaldo (og Messi) vil sannsynligvis være de eneste to fotballspillerne som har deltatt i seks utgaver av VM, fra 2006 til 2026.

Ronaldo la til noe ganske sammenhengende, at Argentina allerede hadde vunnet to verdensmesterskap før Messi, men at Portugal - riktignok et mye mindre land - "å vinne VM ville være historisk". Men til syvende og sist handler det om hvordan Ronaldo ønsker å bli oppfattet, som den beste fotballspilleren gjennom tidene ... og ikke ønsker å satse alt på det risikable ved å vinne ett (og hans siste) verdensmesterskap. Er du enig med ham?