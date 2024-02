A Void Hope Praktisk forhåndsvisning: Mysteriet om minnene

Da et merkelig virus infiserer byen du og partneren din bor i, frarøver folk minnene deres og forvandler dem til hule monstre, bestemmer dere dere for å forlate byen og dra ut på landet. Viruset er det eneste folk snakker om på nyhetene, det er det eneste alle kan snakke om. Dere trenger bare en pause, et sted der dere kan være et par igjen.

Men en dag sier partneren din at hun må tilbake til byen, at hun må finne en kur, selv om det er håpløst. Du prøver å trygle henne om å bli, men hun sier at hun allerede har dratt. Dette er et minne du nettopp har satt sammen igjen. Husker du at du er smittet?

Det er premisset for A Void Hope, et mysterium som trakk meg inn i spillet i løpet av de første fem minuttene takket være de mange vendingene bare i dette oppsettet. Elden Pixels kommende utgivelse har kanskje hovedfokus på plattformspill, men jeg ble positivt overrasket over hvor raskt jeg ble fanget av handlingen i A Void Hope. Umiddelbart begynner tankene dine å fylles med spørsmål etter hvert som du blir introdusert for den mørke, dystre byen der viruset løper løpsk og alle innbyggerne plutselig kan vende seg mot deg.

I løpet av den korte tiden vi fikk med A Void Hope, fikk vi ikke svar på de brennende spørsmålene, men ønsket om å finne svarene gjorde at demoen gikk som en lek. Det hjelper at gameplayet i A Void Hope er enkelt, men effektivt. Hopp over her, dytt på en boks for å komme til et nytt område, åpne en låst dør ved å finne en unik rute rundt - alt dette er klassiske plattformspill, men det er en grunn til at disse spillene har vært populære i flere tiår, og det er fordi formelen fungerer.

I løpet av en bane plukker du opp gjenstander som hjelper deg videre i eventyret, finner tapte minner når Keegan prøver å finne partneren Gilda i byen, og unngår monstrene så godt du kan helt til du får tak i en pistol. Selv da vil pistolen bare fjerne fiender i en kort periode, så ikke forvent deg en kulehelvetes sidescroller så snart du kan sikte på noe.

I stedet er A Void Hope et langsommere eventyr, der du tar deg god tid til å utforske verden rundt deg for å finne ut hvordan du kommer deg videre. Den briljante, nostalgiske grafikken og det nydelige lydsporet skaper en atmosfære som minner om en noir-film kombinert med noe litt mer futuristisk. Det er en fryd å se på og lytte til, selv om jeg håper at det finnes flere miljøer utenfor byen. Dysterheten i den konstant overskyede byen er flott for å legge grunnlaget, og de få lysglimtene reflekterer glimtene av håp som karakterene våre har, men over tid frykter jeg at denne settingen kan bli litt kjedelig. Det ble vist et annet miljø i et skogsområde, men det var bare et kort øyeblikk før vi kom inn i byen.

Som i mange andre plattformspill er det lagt stor vekt på gjenspillbarhet i A Void Hope. Du vil samle alle gjenstandene, og noen områder er helt avstengt i visse nivåer til du har fått tak i noe annet lenger fremme i spillet. Nivåene er ganske store, og derfor er det også implementert et metrosystem som fungerer som sjekkpunkter ved siden av lysene som du kan respawne fra for å gi deg en sjanse til å sjekke ut alt du måtte ha gått glipp av. Hvis du bare ønsker å komme til bunns i mysteriet, vil det ikke ta for lang tid, men de som ønsker å få mer ut av A Void Hope, vil sannsynligvis også finne det.

Elden Pixels nye eventyrplattformspill har fått en lovende start. Solid gameplay, en flott lyd/visuell miks og en historie som virkelig får deg til å bli hekta, gjør at vi følger med på dette kommende spillet og håper at vi ikke mister minnet om det.