A Week in the Life of Asocial Giraffe er perfekt for den introverte i livet ditt

Folkene på Quail Button LLC har annonsert et nytt indieprosjekt som virker som det perfekte spillet for å utforske livet som introvert. Det heter A Week in the Life of Asocial Giraffe, og som du kan antyde av den bokstavelige tittelen, dreier det seg om en asosial sjiraff som prøver å leve livet i en uke i Friendly City, det lykkeligste stedet i verden.

Spillet er et pek-og-klikk-eventyr som kombinerer gåter og stealth-elementer med fjollete humor og logikk, og deretter ber deg om å kontrollere Giraffe og unngå enhver form for sosial kontakt for enhver pris. Dette er langt vanskeligere enn det kanskje høres ut, ettersom Giraffe fortsatt må leve et normalt liv, noe som betyr at de må ta turer til treningsstudioet, handle mat, ta t-banen, gå på vaskeriet og så videre. Quail Button utdyper dette ved å legge til: "Dette spillet er for alle som gruer seg til å måtte småprate, som foretrekker stillhet fremfor selskapelighet, eller som har iscenesatt koma for å unngå en pratsom nabo."

A Week in the Life of Asocial Giraffe kommer etter hvert til PC, og det vil komme med et lydspor som inkluderer forskjellige lo-fi-beats, samtidig som det bruker en kunststil som tilbyr tegneserietegninger. Vi har ennå ingen anelse om utgivelsesdatoen for spillet, men en kunngjøringstrailer har debutert som erter noen av de hjemsøkende situasjonene som Giraffe vil finne seg selv i. Du kan se det nedenfor, i tillegg til noen bilder og til og med en kort tilleggsforklaring av spillet fra Quail Button også.

"Med A Week in the Life of Asocial Giraffe ønsket vi å lage et spill som fanger opp den indre konflikten og uroen som oppstår når man ønsker sosial interaksjon, samtidig som man paradoksalt nok er for redd til å engasjere seg. For selv de mest utadvendte mennesker har øyeblikk av sjenanse. På den måten finnes det en liten Asocial Giraffe i oss alle."