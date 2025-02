A Week in the Life of Asocial Giraffe Forhåndsvisning av demo: Simulator for angst

Forestill deg at du er en sjiraff som bor i en by. Det er allerede nødt til å tiltrekke seg noen blikk. Forestill deg nå at tanken på at noen skal snakke til deg er så angstfremkallende at hodet ditt bokstavelig talt eksploderer. Det høres ganske tøft ut, men Giraffe gjør sitt ytterste for å leve sitt beste liv.

HQ

I dette sjarmerende, håndanimerte eventyret fra utvikleren Qual Button LLC trenger vi ikke å forestille oss at det er vårt liv, for vi skal leve en uke i Giraffes enkle, avslappede liv. Selv om målet hans kanskje bare er å drikke matcha, spise sushi (jeg trodde sjiraffer spiste blader) og høre på lo-fi-musikk, er problemet for Giraffe at han bor i Friendly City, det vennligste stedet på jorden, der alle snakker ørene av deg så snart de merker at du er der.

Kjernen i spillet A Week in the Life of Asocial Giraffe er altså å unngå enhver form for samtale med folk. Giraffe tar sosial angst til et helt nytt nivå, ettersom du ikke engang kan få noen til å si hei til ham i heisen uten at hodet hans går i taket. Det er et puslespill, med pek-og-klikk-mekanikk som lar deg gjøre alt du kan for å unngå interaksjon med mennesker. I den korte demoen vi spilte, gikk vi gjennom fire forskjellige øyeblikk i Giraffes liv, fra å prøve å kjøpe en boks med favoritt-matchaen hans til å ta et formelt bilde, hver med sitt eget sett med mennesker å unngå og veier for å unngå dem.

Hvis du blir tatt på fersken av noen, får du høre en hel haug med dialog mens de prøver å introdusere deg på en vennlig måte, bare for å få hodet ditt til å eksplodere uten å vite det. Ved noen anledninger kunne jeg ikke la være å føle litt sympati for innbyggerne i Friendly City. Ingen av dem trakasserer Giraffe, og de fører stort sett en lett samtale, men det kan vi ikke engang ha i dette spillet, og i stedet må vi fokusere på å være snikende.

På grunn av oppsettet er det mye humor i A Week in the Life of Asocial Giraffe, og det hele bidrar til å bygge den generelle sjarmen til spillet, som hovedsakelig styrkes av det visuelle og musikken. Animasjonene er fine og flytende, tar ting i sitt eget tempo og viser effektivt Giraffes avslappede natur sammenlignet med livligheten til menneskene i Friendly City. Selv om du ikke er asosial selv, er det lett å leve seg inn i Giraffes liv, og alt han gjør for at det skal bli akkurat slik han vil ha det. Selv om han går langt for å unngå å bli oppdaget - for eksempel ved å ha et helt sikkerhetssystem i huset sitt, inkludert en robotdukkeversjon av seg selv som åpner døren - er det en fin karakterdetalj at det aldri føles som om Giraffe er spesielt overspent eller anstrenger seg mer enn det er verdt for å unngå sosial interaksjon.

Spillet i A Week in the Life of Asocial Giraffe er bemerkelsesverdig enkelt og greit så langt. I demoen tok det meg bare rundt ti minutter å komme til slutten, og selv om jeg endte opp med å eksplodere i hodet et par ganger, fant jeg ganske raskt den rette metoden etter noen forsøk på å løse gåten. Dette spillet er ikke ment å være en stor utfordring, så vidt jeg kan se, men hvis det var det, ville du vært den som fikk hodet ditt til å eksplodere. I stedet er det et koselig spill, et spill du setter på når du er ferdig med en tøff dag og bare vil trekke pusten og slutte deg til Giraffes perfekte zen-livsstil.

Med tanke på den korte tiden vi har brukt med spillet, er det ikke så mye annet vi kan si om det. De innledende gåtene var korte, men søte, og konseptet viser seg å være utrolig sjarmerende, og trekker deg inn i et stykke av Giraffes liv. Selv om du ikke kjenner deg igjen i sjiraffens forakt for sosial kontakt, vil du nok likevel synes at gåtene er morsomme, og at musikken og grafikken er et flott akkompagnement til dette sunne eventyret.