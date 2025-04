A24 ekspanderer inn i musikkbransjen

HQ

A24 har blitt et svært beundringsverdig produksjonsselskap, da det ser ut til å være et av svært få som faktisk fokuserer på å gi kinogjengerne kvalitets- og originalfilmer. Bare i år har Parthenope, On Becoming a Guinea Fowl, Opus, Death of a Unicorn, og nylig Warfare hatt premiere, mens The Legend of Ochi snart er her, og resten av året vil by på den skremmende Bring Her Back, den stablede Materialists, den etterlengtede Eddington, og den dramatiske The Smashing Machine. Men det virker som om A24 har en større visjon for hva de kan erobre, for nå har de annonsert en plan om å innta musikkens verden.

A24 har annonsert et nytt musikkselskap, som ganske enkelt går under navnet A24 Music. Vi har ikke noe mer informasjon å gå på ennå, da vi blir bedt om å "stay tuned" for flere nyheter og oppdateringer. Det vi har, er en logo for etiketten, som du kan se i det innebygde innlegget nedenfor.

Nå kan vi altså tenke på A24 ikke bare som en filmprodusent og en konfektprodusent, men også som en musikkmogul.

