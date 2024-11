A24 lanserer en sjokoladeserie som er ideell for kinogjengere med en søt tann

HQ

A24 ønsker å sørge for at du går på kino og nyter filmene deres med noe som virkelig passer til temaet. Produksjonsselskapet har bestemt seg for å utforske en ny vei, nemlig sjokolade, og nå finnes det tre alternativer å velge mellom.

Du kan få tak i en bar på Fizzy Fountain Soda som byr på "kremet rotøl og sprudlende poppende godteri", en bar på Popcorn & Candy som lover "luftige popkorn og sjokoladebiter overtrukket med godteri", eller Salty Peanut Crunch som dreier seg om "saltede hele peanøtter og karamellknasende knas".

Hver sjokoladeplate inneholder 70 gram sjokolade og koster 5 dollar stykket, men du kan også kjøpe en samling av alle tre, The Trilogy, for 15 dollar. Det finnes til og med en The Triple Feature -kolleksjon der du får to av hver sjokoladeplate i en fin innpakket eske.

Kommer du til å kjøpe noen av A24s sjokolader?

