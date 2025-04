A24 og Kojima Productions finner regissør til Death Stranding filmatisering

Hideo Kojimas navn vil endelig bli knyttet til en storfilm, ettersom filmatiseringen av Death Stranding ble kunngjort i fjor, og skal lages på de mest populære indieselskapene for tiden, A24. Og prosjektet går videre: Deadline A24 har nettopp annonsert hvem som skal regissere filmen, og det er en svært lovende en: Michael Sarnoski.

Sarnoski, regissøren av Pig (den anerkjente Nicolas Cage-filmen) og A Quiet Place: Day One (en godt mottatt prequel fra skrekkfranchisen), er for tiden i ferd med å avslutte The Death of Robin Hood (en mørk nyinnspilling med Hugh Jackman som Robin Hood). Til tross for at han har mye å gjøre, har han sagt ja til å skrive og regissere videospillfilmatiseringen, sammen med A24 og Kojima Productions.

Ingen andre detaljer er kjent om filmen, men den skal følge historien i spillet fra 2019, som snart får en PS5-oppfølger, Death Stranding 2: On the Beach (26. juni). Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux og Margaret Qualley forventes å være tilbake.