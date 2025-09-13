A24 vinner budkrigen om rettighetene til Motorsagmassakren

HQ

Nye tider kommer for fans av The Texas Chainsaw Massacre - den ikoniske serien som har gitt filmelskere utallige mareritt siden tidlig på 70-tallet. Ifølge innsider Jeff Sneider har A24 lagt inn det vinnende budet på rettighetene, og hvis alt går som planlagt, vil det første prosjektet være en TV-serie skrevet og regissert av JT Mollner.

Bak kulissene har en opphetet budkrig rast i hele år. Flere aktører ville ha en bit av kaken, deriblant Yellowstone-skaperen Taylor Sheridan. Til slutt falt valget på Sony - som hadde som mål å kjøpe rettighetene direkte - og A24, som sies å være fornøyd med å leie dem inntil videre.

Siden Tobe Hooper og Kim Henkels banebrytende originalfilm hadde premiere i 1974, har serien gått gjennom flere rebooter og oppfølgere, senest den katastrofale Netflix-versjonen Texas Chainsaw Massacre. Med A24s rykte som et trendsettende studio - og deres pågående Friday the 13th-prequel Crystal Lake - er det vanskelig å ikke bli i det minste litt begeistret. Er du klar for mer Leatherface?