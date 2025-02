A24s Bring Her Back ser helt forferdelig ut i første trailer

Skrekksjangeren har prestert veldig bra i det siste, med mange gode filmskapere som produserer interessante og unike filmer. Noen er utvilsomt skumlere og mer foruroligende enn andre, og på det punktet ser den kommende innsatsen fra regissørene Danny og Michael Philippou ut til å være en all-time skremmende.

Filmen heter Bring Her Back, og handler om en bror og en søster som oppdager at fosterhjemmet deres faktisk er grobunn for et forskrudd og mørkt ritual. Vi har bare sett et utdrag av filmen i form av en teaser-trailer, men det klippet viser at den vil presentere noen sjokkerende scener, blodige øyeblikk og rystende forestillinger også. Det ser ut til at Bring Her Back ikke er en film for sarte sjeler.

Sally Hawkins spiller hovedrollen sammen med Billy Barrat, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton og Stephen Phillips. Den har kinopremiere 30. mai 2025, og du kan se teasertraileren nedenfor.