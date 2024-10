A24s neste film tar oss med på et fantastisk eventyr med en bedårende alliert The Legend of Ochi har Helena Zengel i hovedrollen og Willem Dafoe i en av birollene.

A24 har blomstret opp til å bli et av de beste produksjonsselskapene i verden. Selv om de ikke har den økonomiske støtten eller størrelsen til etablerte aktører som Warner Bros. eller Paramount, har A24 i stedet bygget opp en tilhengerskare rundt de som elsker kreativt arbeid av høy kvalitet, noe vi vil få en ny smak av i fremtiden når The Legend of Ochi kommer på kino. Filmen utspiller seg i en fantastisk verden og følger den unge jenta Yuri (spilt av Helena Zengel) som blir venn med en bedårende mystisk skapning og lover å beskytte og returnere dyret tilbake til familien sin ved å legge ut på et stort eventyr. I filmen ser vi også Finn Wolfhard som Juris bror Petro, Willem Dafoe som faren Maxim og Emily Watson som moren Dasha, og de tre sistnevnte jakter på Yuri fordi de tror at hun er blitt tatt av den elskelige skapningen som hun forsøker å beskytte. The Legend of Ochi Yuri kommer på kino neste år. Den eksakte datoen ser ut til å være 27. mars, men A24 holder fortsatt informasjonen tett til brystet, så vi må bare vente til dette er fullstendig bekreftet av produksjonsselskapet. Det vi har å gå på som et faktum er den første traileren, som du kan se i all sin fantastiske prakt nedenfor. HQ