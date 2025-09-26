Aalborg lufthavn i Danmark innstiller flyvninger for andre natt på rad på grunn av mistanke om droneaktivitet "Luftrommet over Aalborg lufthavn ble gjenåpnet fredag kl. 00:35 (2235 GMT) etter å ha vært stengt på grunn av mistanke om droneaktivitet."

HQ For andre natt på rad ble Aalborg lufthavn i Danmark tvunget til å stenge luftrommet etter meldinger om droner i nærheten, noe som forstyrret både sivile og militære operasjoner. Myndighetene bekreftet at stengingen kom sent torsdag, før flyvningene ble gjenopptatt noen timer senere, men de gjentatte hendelsene har økt sikkerhetsbekymringene over hele landet. Bare noen dager tidligere hadde lignende droneaktivitet ført til en midlertidig stans på Københavns lufthavn, noe som gjorde oppmerksom på den potensielle risikoen for hybridangrep. Myndighetene understreker at etterforskningen pågår, og at det fortsatt er uklart hvem som står bak angrepene. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! Aalborg lufthavn // Shutterstock