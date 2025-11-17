Aalborg lufthavn i Danmark stenger midlertidig på grunn av mistanke om dronetrussel

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Aalborg lufthavn i Nord-Danmark ble midlertidig stengt om kvelden den 16. november etter meldinger om en eller flere uidentifiserte droner i nærheten, ifølge Nordjyllands politi.

Flytrafikken ble stanset i omtrent en time før myndighetene bekreftet at ingen droner hadde blitt oppdaget etter undersøkelser, og flyvningene ble gjenopptatt. Nordjyllands politi bekreftet informasjonen og sa at stengingen var et føre-var-tiltak.

Hendelsen følger en rekke dronerelaterte forstyrrelser over hele Danmark de siste månedene. Det er faktisk ikke første gang Aalborg lufthavn i Danmark har vært midlertidig stengt. Andre eksempler inkluderer 25. september og 26. september :

Det danske forsvarsdepartementet understreker at de gjentatte droneobservasjonene neppe er tilfeldige, og understreker behovet for sterkere overvåking og koordinering mellom politi- og forsvarsmyndigheter.

Selv om ingen bekreftet droneaktivitet ble funnet i nærheten av Aalborg lufthavn ved denne anledningen, sier myndighetene at de vil fortsette den årvåkne overvåkingen av dansk luftrom og sørge for rask respons på eventuelle fremtidige trusler. For mer informasjon, sjekk ut innlegget nedenfor.