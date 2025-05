Aang: The Last Airbender får åtte måneders forsinkelse

Paramount har omstrukturert premieredatoene og -vinduene for mange av sine planlagte, kommende animerte langfilmprosjekter. Den største og mest iøynefallende kunngjøringen gjelder Aang: The Last Airbender, som ikke lenger vil komme på kino om åtte måneder, ettersom filmen nå også har blitt utsatt med rundt åtte måneder.

HQ

Ifølge Variety har Paramount utsatt Aang: The Last Airbender fra 30. januar 2026 helt til 9. oktober 2026. Årsaken til forsinkelsen er ikke nevnt, men det vil ha en knock on-effekt med andre animerte verk også.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 har også blitt forsinket, og er flyttet tilbake fra 9. oktober 2026 og kommer nå nesten ett år senere, 17. september 2027. Den eneste gode nyheten kommer i forhold til Paw Patrol: The Dino Movie, som kommer rundt en uke tidligere, fra 31. juli 2026 til 24. juli.

Er du spent på Aang: The Last Airbender?