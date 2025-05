Aang: The Last Airbender castingregissør avslører hvorfor OG-stemmene ble byttet ut

Mer enn 20 år etter premieren kommer Avatar: The Last Airbender tilbake til skjermene våre i januar neste år med Aang: The Last Airbender. I filmen ser vi det opprinnelige Team Avatar i voksen alder, men den vil ikke involvere mange av de opprinnelige stemmeskuespillerne.

Dante Basco, som spilte Zuko i den originale serien, er en av de eneste skuespillerne som er tilbake. Jenny Jue, som er castingansvarlig for filmen, forklarte på Reddit hvorfor så mange av de originale skuespillerne ikke kommer tilbake.

"Siden originalserien ble utgitt, har det blitt lagt mer vekt på stemmeskuespill for å matche skuespillernes etniske/rasemessige bakgrunn til karakterene de portretterer", skrev hun. "Det er en fiktiv verden, men det finnes kulturelle påvirkninger for hver nasjon/kongedømme, og vi ønsket å utforske talentene fra disse gruppene."

I likhet med Netflix' live-action-serie ser det ut til at Aang: The Last Airbender vil fokusere på å hente inn talenter som bedre matcher menneskene som er representert av de fiktive fire nasjonene. Det kan være en kontroversiell avgjørelse, med tanke på at den opprinnelige rollebesetningen var så elsket, men vi får vente og se hvordan det nye teamet gjør det i januar neste år.