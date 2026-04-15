Aang: The Last Airbender-skaperne reagerer etter at hele filmen lekker flere måneder før lansering

Tidligere denne uken spredte det seg rykter på Twitter/X og andre sosiale medier om at den nye animasjonsfilmen Avatar: The Last Airbender skulle lekke ut på nettet. Det viser seg at dette var mer enn bare rykter, for nå reagerer skaperne som har jobbet med filmen på den legitime lekkasjen, som har ført til at hele Aang: The Last Airbender har funnet veien ut på nettet flere måneder før den planlagte strømmedatoen på Paramount+.

Vi kommer ikke til å inkludere lekkasjen her, eller inkludere noen spoilere for den saks skyld. Men etter å ha søkt gjennom fora og gjort våre egne undersøkelser, ser det ut til at hele filmen er tilgjengelig, og handlingen er allerede kontroversiell blant fansen. Flere skapere som har jobbet med filmen, har hoppet inn for å prøve å si sin egen mening om saken rundt lekkasjen, og deler sin skuffelse.

"Vi jobbet med aang-filmen i årevis med forventningen om at vi skulle få feire alt det harde arbeidet vårt på kino... bare for å se folk uten videre lekke filmen og sende bildene våre rundt på Twitter som godteri", skrev animatøren jul på Twitter/X. "Jeg liker ikke å se at folk bruker Paramounts forferdelige beslutning om å fjerne filmen fra kinoene til å rettferdiggjøre lekkasje. Jeg forstår godt at folk ikke vil betale for/støtte paramount+, men å piratkopiere filmen etter lansering hadde i det minste vært bedre enn dette. Dette er utrolig respektløst overfor alt det harde arbeidet kunstnerne har lagt ned."

"Jeg jobbet med denne filmen i egenskap av leder. Jeg forstår at vi alle har meninger om det som skjedde, og at det er opp til hver enkelt hva man velger å gjøre. Men det knuser hjertet mitt å se hvordan noen fans behandler de hardtarbeidende kunstnerne", la animasjonsregissør Tessa Bright til.

Det er en uheldig omstendighet for både skaperne og fansen. Lekkasjen ser ut til å ha vært helt tilfeldig, men nå flyter den ferdige filmen rundt på nettet hvis du vil finne den. Det er frustrerende å vite at vi ikke får se denne filmen på kino, men samtidig føles det litt som et slag i ansiktet på skaperne å få filmen sin kastet ut på internett uten videre.