A$AP Rocky er klar til å kjøpe Tranmere Rovers fra League Two EFL

Det har blitt litt av en trend i det siste å se amerikanske kjendiser kjøpe mindre engelske fotballklubber. De to mest profilerte er Ryan Reynolds og Rob McElhenney og deres engasjement i Wrexham AFC, men vi har også sett Tom Brady kjøpe andeler i Birmingham City, J.J. Watt med investeringer i Burnley, og til og med LeBron James som deleier i det mye større Liverpool FC.

Den neste som forsøker å bli en del av denne klubben er rapperen A$AP Rocky, som er klar til å kjøpe League Two Tranmere Rovers . For de som ikke er klar over det, er denne fotballklubben basert i Birkinhead like utenfor Liverpool.

I følge ITV News skal det dreie seg om en avtale på flere millioner pund, og at det er en del av en investeringsgruppe ledet av kjendisadvokaten Joe Tacopina som forsøker å kjøpe 80 % av laget for 15 millioner pund.

Det er uklart når eller om denne avtalen vil gå i boks, men kanskje Tranmere Rovers fans snart kan se frem til å se A$AP Rocky og hans milliardærpartner og pop- og motesensasjon Rihanna på de 16 800 sitteplassene på stadion.

